استقبلت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفرالشيخ، عددًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في قضاء أيام عيد الأضحى، وتوافد عليها مئات الأهالي من مراكز وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة منذ أول أمس وحتى اليوم، احتفالًا بعيد الأضحى.

وتتيح الحديقة للرواد التنزه بنهر النيل باستخدام المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والتي تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، كما تتميز باحتوائها على عشرات الألعاب الجاذبة للأطفال.

يذكر أن الحديقة استعدت لاستقبال روادها من مختلف البلدان والقرى والمراكز والمحافظات المجاورة منذ أيام، نظرا للموقع المتميز لها بوجودها على شاطئ النيل فرع رشيد، وتم تجهيزها وتوفير الخدمات بها من ألعاب ترفيهية للأطفال أو كراسي للجلوس وكذلك المأكولات والمشروبات بأسعار جيدة داخل كافتيرياتها.