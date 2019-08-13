أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة؛ لتأمين كافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة.

وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء - أن رئيس مجلس الوزراء تفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والعتاد في معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، واطلع على الإجراءات المتخذة بعد الحادث.

وأضاف "المكتب الإعلامي"، أن عبدالمهدي وجه أيضًا باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والدفاع المدني في إخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت، أمس الاثنين، أن الانفجار وقع داخل معسكر صقر التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون وأخرى ثقيلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين، كما أعلنت السيطرة على انفجار كدس العتاد في معسكر صقر ببغداد، فيما أشارت الى فتح جميع الطرق بشكل كامل، وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوزط العراقية مساء أمس الاثنين - إنه "بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد فقد تمكنت الفرق المختصة من السيطرة بشكل كامل على الانفجار الذي حصل لكدس عتاد في معسكر الصقر"، موضحة أنه "تم فتح الطرق بشكل كامل".

ودعت القيادة، "المواطنين من سكنة المناطق المحيطة بالمعسكر الى الانتباه من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم التقرب منها وإبلاغ القوات الأمنية عند مشاهدة أي جسم غريب".