أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، بانفجار سيارة مفخخة غربي الأنبار، استهدفت نقطة مشتركة بين ميلشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي، أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.