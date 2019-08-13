ليبيا توافق على استقبال مهاجري سفينة "أوشن فايكينج" في طرابلس

قالت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن سفينة البحث والإنقاذ "أوشن فايكينج"، حصلت على موافقة خفر السواحل الليبي لإنزال أكثر من مائتي مهاجر، أنقذتهم في عمليتين منفصلتين نهاية الأسبوع الماضي، في ميناء طرابلس، مضيفة أن سفينة "أوشن فايكينج" غير الحكومية، التي تديرها منظمتا "إس أو إس ميديتراني" و"أطباء بلا حدود"، هي من تقدمت بالطلب إلى السلطات الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد رأت في وقت سابق أنه يتعين عدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو توجيههم إلى النزول في ليبيا، وقالت إن "الوضع هناك متقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير الواسعة النطاق عن انتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام الروتيني للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا تؤكد على حقيقة أنها ليس ملاذاً آمناً".