البنوك تستعد لرد أموال "شهادات القناة" وسط توقعات بالتجديد

تستعد البنوك لرد أموال حملة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيه و100 جنيه.

وتستعد البنوك التي أصدرت شهادات المشروع للمواطنين حاليًا لرد تلك المبالغ في موعد استحقاقها الشهر المقبل، وسط توقعات بتجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات ربطها مرة أخرى؛ وفقًا لأسعار الفائدة المعمول بها ذلك الوقت.

وقال مصرفيون لـ"الوطن"، إنه من المتوقع حدوث إقبال كبير على فروع البنوك من قبل المواطنين لاسترداد مبالغ تلك الشهادات أو تجديد ربطها في شكل أوعية ادخارية جديدة وفقاً لرغبة كل عميل على حدة.

وأصدرت 4 بنوك هي "الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس" شهادات قناة السويس لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 وحتى 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.

وسبق أن طرحت البنوك الأربعة شهادات قناة السويس بفائدة 12% لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوي للشهادات التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وانقسمت الشهادات إلى ثلاث فئات ألف جنيه، وفئة 10 جنيهات و100 جنيه، ويصرف عائد الشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، تراكميًا في نهاية مدة الشهادة.

وأظهر الإقبال الكبير من المواطنين على شراء شهادات قناة السويس تحقيق حصيلة بلغت قيمتها 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل، وهو ما يزيد بنحو 4 مليارات جنيه على المبلغ المستهدف فيما تمّ وصفه بأكبر وأسرع عملية مصرفية في تاريخ البلاد.