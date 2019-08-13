"النبضات تتسارع مع شدة الأحمال".. الطريقة الصحيحة لشحن عداد الكهرباء

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ردًا على العاملين بمراكز الشحن وعملاء الكارت المدفوع مقدمًا، بشأن المنشور الذي ظهر في الآونة الأخيرة يحمل معلومات خاطئة بشأن آلية شحن كارت العداد مسبوق الدفع، وذلك على النحو التالي:

- ما يتداول بشأن عدم شحن الكارت إلا بعد إطفاء الكهرباء في الشقة بالكامل عارِ تماما من الصحة.

- يخصم العداد من الرصيد بناءً على الشريحة الحالية للمشترك، ووفقًا لشدة التيار المستخدمة.

- يوجد بالعداد لمبة تسمى "النبضات" كلما زادت شدة الأحمال كلما تكون اللمبة أسرع، ويحسب العداد كيلو لكل 1000 نبضة.

- العداد محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقًا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك، فكلما يستهلك المشترك عدد من الكيلو وات تذهب تلقائيًا إلى الشريحة التي تليها وهكذا، فلا يتم التثبيت على الشريحة طوال الشهر إلا إذا كنت على آخر شريحة تظل عليها، وبمجرد أول يوم في الشهر الجديد يعود المواطن مجددًا لأول شريحة.

- ما يتداول بشأن عدم الشحن إلا في آخر الشهر لنفاذ الرصيد بسرعة، ليس له أساس من الصحة، ويعد الشحن في أول الشهر مثل آخر الشهر.

- على المشترك أن يضع الكارت في العداد قبل الشحن حتى تتمكن الشركة من التعرف تلقائيًا على وجود أي مشكلة قد تطرأ.

يذكر أنه جرى تداول منشورًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن الآتي: "لكل حد عنده عداد كارت ياريت ما تشحن الكارت غير لما تطفي كل شيء في شقتك ما عدا لمبتين أو ثلاثة فقط وكذلك اطفي كل شيء ثلاجة سخان- مكيف، ثم اشحن الكارت وبعدها بساعة أو اثنين شغل حاجتك حاجة حاجة بعد ساعة شغل مراوح ساعة ونص شغل ثلاجات، بحيث إن العداد يحس بحمل خفيف، ما ينتج عنه وضعك بشريحة خفيفة طول الشهر".