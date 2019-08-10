إصابة شخصين في تصادم سيارة تابعة لـ"الكهرباء" بأخرى "كارو" ببني سويف

أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة والمخصصة لوكيل وارة الكهرباء ببني سويف، بأخرى كارو، بطريق بني سويف ـ الفيوم الصحراوي الجديد، ونقلوا للمستشفى العام ببني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "3295 ن ص د" ملاكي التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة والمخصصة لوكيل وزارة كهرباء بني سويف، قيادة "حسام. خ. م" (54 عاما ـ سائق)، ومقيم شارع جمال عبد الناصر، مركز ناصر، بعربة نقل بطيء "كارو" يستقلها "مجدي. ج. ح" (60 عاما)، بالمعاش، مقيم قرية نعيم مركز بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أنه أثناء سير قائد السيارة الأولى بطريق بني سويف الفيوم الجديد، وبحري قرية نعيم، فوجئ بالعربة الثانية تقطع عليه الطريق محاولاً العبور للاتجاه الأخر، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها، ونتج عن الحادث إصابة: "قائد السيارة الأولى، اشتباه نزيف بالمخ والبطن والحوض، وقائد العربة الثانية ومصاب اشتباه نزيف بالبطن والمخ والصدر والحوض".

تم نقل المصابان لمستشفى بني سويف العام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 13732 جنح مركز بني سويف.