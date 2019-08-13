أعلنت جامعة بنها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حاجتها لشغل الوظائف التالية لبناء هيئة العاملين بمركز التطوير المهني:

- مدير المركز، نائب مدير المركز من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها.

- مسؤول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، وأخصائي تطوير مهني، وأخصائي بيانات ومعلومات، ومنسق تدريب إداري من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بجامعة بنها.

ويشترط في المتقدمين الاهتمام بمساعدة الطلاب والرغبة في التعلم، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، ويمكن التقدم من هنـــــــا في موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، مع إرفاق السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

مع العلم بأنه سيتم إشراك كل العاملين ممن تم اختيارهم في برنامج شامل لبناء قدراتهم الوظيفية في مجالات تيسير أنشطة التطوير المهني، ودراسة سوق العمل، وتدريب المدربين، والعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول إلى رواد الأعمال.

يشارك في تقديم هذه الدورات مهنيون مؤهلون وخبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنظمة العمل الدولية وعدد من الهيئات والمؤسسات.

مهام هيئة العاملين بمركز التطوير المهني

مدير المركز

المسؤول عن صياغة الرؤية والخطة الاستراتيجية للمركز، وقيادة عمليات التنمية المهنية، وقيادة موظفي المركز، وبناء العلاقات والشراكات مع وحدات الجامعة ومجتمع الاعمال بالمحافظة.

نائب مدير المركز

المسؤول عن وضع البرامج المهنية وتنفيذها، وتقييم احتياجات مجتمع الاعمال من خريجي الجامعة، إضافة إلى الإشراف على موظفي المركز، وتسويق خدماته، ومراقبة ميزانيته.

مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال

المسؤول عن التنسيق والإشراف اليمي على أنشطة توفير فرص عمل لطلاب الجامعة، وبناء حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والطلاب، وتنظيم أحداث التوظيف بالجامعة.

أخصائي تطوير مهني

المسؤول عن تقديم الاستشارات المهنية للطلاب وتخطيط وتنفيذ ورش العمل الخاصة بالتطوير المهني للطلاب، وتيسير فرص التعلم التجريبي، ونقد السيرة الذاتية ومحاكاة المقابلات الشخصية.

أخصائي بيانات ومعلومات

المسؤول عن نظم المعلومات الفنية والإدارية للمركز، ودعم موظفي المركز والطلاب فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وجمع وإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات الطلاب.

منسق تدريب إداري

المسؤول عن تنفيذ سياسات التدريب بالمركز وتنفيذ خطواته اللوجستية، وإضافة إلى الدعم الإداري واللوجستي للطلاب والموظفين.