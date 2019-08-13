واصلت مديرية التموين والطب البيطري، حملاتها التي شنتها السبت الماضي، على المجازر ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومدى صلاحيتها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وكثفت مديرية التموين، الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين و كذلك الأسعار المقررة، وأسفرت عن تحرير 16 محضرًا لبعض المخابز، و22 محضرًا خلال المرور على الأسواق، و8 محاضر لمستودعات الغاز المخالفة بإجمالي 46 محضرًا، فضلًا عن متابعة الموقف التمويني أولًا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى، وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتصدي لكافة المخالفات.