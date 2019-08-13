"إيرباج السيارة، كيس الهواء، الوسائد الهوائية".. كلها مسميات لواحد من أهم وسائل الأمام داخل السيارة، التي تحرص على إبقاء السائق على قيد الحياة أثناء التعرض لحادث.

وكان المعتاد الاعتماد على حزام الأمان وحده، للحفاظ على سلامة الراكب، إلا أنه لم يمنع من حدوث الإصابات البالغة، وتم الاعتماد على "الوسادات الهوائية" لأول مرة في السيارات الفارهة والسيارات الغالية، ومن ثم انتشر استخدامها في عموم السيارات.

كما أن هناك العديد من الحالات التي لا يعمل فيها "كيس الهواء" داخل السيارة بشكل صحيح، وتؤدي إلا تعطيله، وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" أهم تلك الحالات والتي منها:

- لا ينفتح كيس الهواء عند الضغط الشديد على فرامل السيارة عند الاصطدام، بسبب انخفاض الجزء الأمامي للسيارة، وفضل عمل الحساسات المسئولة عن فتح أكياس الهواء داخل السيارة.

- الاندفاع الشديد للوسادة الهوائية قد يؤدي إلا حدوث ضغط شديد على عنق السائق، مما يُعرضه لإصابات بالغة، حيث إنه يحمي الجزء العلوي من السائق.

- عند وقوع حادث أدى إلى انقلاب السيارة لا تنفتح أكياس الهواء.

- لا تعمل أكياس الهواء داخل السيارة، عند وجود أي جهاز إلكتروني يصدر ترددات بالقرب منها مثل أجهزة الهاتف المحمول.

- لا تعمل أكياس الهواء عند حدوث اصطدام من الجانبين.

- لا تعمل أكياس الهواء داخل السيارة عند حدوث تصادم من الخلف.