قبل انتهاء العيد.. تعرف على قطع اللحوم الأقل دهونا

تزامنًا مع انتهاء عيد الأضحى المبارك، يلجأ البعض بتوديعه بتناول اللحوم ومشتقاتها بطرق طهي مختلفة، ولكن يجهل البعض حجم الدهون الزائدة الموجود بقطع اللحم مما يؤثر على صحتهم.

وتستعرض "الوطن" دليل بقطع اللحوم الأقل دهونًا وفقًا لموقع "مايو كلينك" المتخصص في الطب على النحو التالي:

تعد قطع اللحم قليلة الدهون التي تحتوي على أقل من:

10 جرام مقدار الدهون الكلي، 4.5 جرام مقدار الدهون المشبعة، 95 ملجم كوليسترول.

أما قطع اللحم الخالية من الدهون هي التي تحتوي على أقل من:

5 جرام مقدار الدهون الكلي، 2 جرام مقدار الدهون المشبعة، 95 ملجم كوليسترول.

وتعد القطع القطع التالية هي أخف أجزاء اللحم البقري دهونًا:

- روستو العجل وستيك العجل المشوي.

- سيراليون ستيك (من جانب خاصرة البقرة).

- روستو وستيك من أعلى الفخذ.

- روستو وستيك من أسفل الفخذ.

- سيراليون ستيك من أعلى الفخذ.

ويفضل عند اختيار شرائح اللحم البقري اتباع الآتي:

- اختر القطع التي تحمل التصنيف "Choice" أو "Select" بدلًا من التي تحمل التصنيف "Prime"، التي تحتوي عادة على نسبة عالية من الدهون.

- اختر القطع التي تحتوي على أقل كمية من الدهون الظاهرة (اللحوم المجزَّعة أي تشبه الرخام تتخللها خطوط بيضاء).

- عند اختيار اللحم المفروم، اختر أقل اللحوم دهونًا.

- قلل من تناول الأعضاء المنفصلة، مثل الكبد، بحيث لا يزيد على 85 جرام في الشهر.

ويفضل عند تحضير قطع اللحم البقري اتباع الآتي:

- فصل الدهون عن اللحم: احرص على فصل أي دهون صلبة وظاهرة من اللحم قبل التحضير، ثم أزل أي دهون ظاهرة متبقية قبل تناول الطعام.

- تصفية اللحم من الدهون: بعد طهي اللحم المفروم، ضعه في مصفاة وقم بتصفية الدهون، ثم اشطف اللحم بالماء الساخن، ثم جفف اللحم باستخدام مناشف ورقية للتخلص من المياه.

- تبريد اللحم: بعد الطهي، قم بتبريد عصارة اللحم بحيث يمكنك إزالة الشحوم منه والتخلص من الدهون الصلبة، ثم أضف العصارة إلى الطعام والحساء والمرق.