نشرت بي أم دابليو، العلامة الألمانية التجارية في عالم صناعة السيارات، عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فيديو توضيحيا لخطوات تشغيل الموسيقى من جهاز iOS في المركبات، التي تعمل بنظام التشغيل 7 من BMW، وذلك من خلال تطبيق دليل سائق BMW، الذي يتيح إمكانية معرفة المعدات والوظائف المضمنة في السيارة.

وأوضحت الشركة، خلال الفيديو، أنه من خلال تحديد "MEDIA"، يمكنك رؤية قائمة مصادر الصوت على الجانب الأيسر، أما إذا كان يرغب قائد السيارة توصيل جهاز خارجي لتشغيل الموسيقى، على سبيل المثال يمكن استخدام جهاز iOS أو صوت Bluetooth أو كبل USB.