رامي صبري لجمهوره: أنتم سبب نجاح "فارق معاك"

وجه الفنان رامي صبري، الشكر لجمهوره على التعليقات على ألبومه الجديد "فارق معاك" الذي طرحه منذ أيام في الأسواق المصرية والعربية.

ونشر رامي صبري، بعض صور التعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا عليها: "شكرا على كلامكم الجميل دا، أنتم سبب نجاح الألبوم".

يذكر أن ألبوم "فارق معاك" الجديد للفنان رامي صبري حقق نجاحا كبيرا له بشهادة الجمهور.

والألبوم مكون من 12 أغنية مختلفة، وتعاون معه كبار الشعراء والملحنين منهم تامر حسين وأمير طعيمة.

وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكورد" وهذه تعتبر المرة الأولى للتعاون بينهم.