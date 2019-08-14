أعلنت وزارة النقل تكليف اللواء بحري وليد عوض للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط، خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية.

الربان طارق شاهين، حاصل على بكالوريوس دراسات وعلوم بحرية عام 1981، حاصل على شهادة ربان أعالي بحار، وماجستير في النقل الدولي واللوجستيات عام 2007.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في إدارة وتشغيل الموانئ من فرنسا وأعمال الوكالة الملاحية واستراتيجية إدارة الموانئ من اليابان، وإدارة الأزمات ودورة عن السفن من كاليفورنيا.

وحصل على دبلومات في اللغتين الإنجليزية من الولايات المتحدة الأمريكية، والفرنسية من فرنسا.

شغل منصب رئيس الإدارة المركزية بقطاع النقل البحري، ثم مستشارًا بهيئة السلامة، ثم مستشاراً لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ثم عين نائباً لرئيس مجلس إدارة ميناء دمياط للتشغيل منذ يونيو 2015، ثم رئيسًا لمجلس الإدارة، ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.