لقى صياد مصرعه غرقاً عقب قيام 3 أشخاص بقتله إثر ضربه بـ"خشبة" بسبب الأقفاص السمكية بمنطقة برمبال التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وتم نقله لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي ومنها إلى المستشفى العام بعاصمة المحافظة، بعد استخراج جثمانه، وحُرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

كان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بمقتل "سعيد.س.ا"، في العقد الثاني من عمره، يعمل صيادا ومقيم بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، فوجَّه بسرعة ضبط الجناة والتحري عن الواقعة وتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبدالفتاح المنشاوى، رئيس مباحث المديرية.

انتقل الرائد خيري الشرقاوي، رئيس مباحث مطوبس، ومعاونوه إلى مكان الحادث، تحت إشراف المقدم شريف العقدة، مفتش مباحث فرع البحث الجنائى، بعد بلاغ الأهالي بعدم العثور على الشاب، وأفادت التحريات الأولية بأن مشاجرة نشبت بين الصياد و3 صيادين آخرين على أولوية حجز مساحة بمياه نهر النيل لوضع الأقفاص السمكية، وتمكن عدد من الصيادين من إنهاء الخلاف بينهم، بالأمس، إلا أن المشاجرة تجددت اليوم، أدت لقيام الصيادين الـ3 بضرب زميلهم بخشبة خاصة بالمركب حتى لقى مصرعه وهو داخل مركب خاص به وألقوه فى مياه النيل.

كما دلت تحريات الشرطة، أن المجني عليه كان يمارس عمله فجر اليوم، وشاهده الجناة أمام الأقفاص السمكية الخاصة به، فتوجهوا إليه وحدثت مشادة كلامية بينهم، قاموا على إثرها بضربه بـ"خشبة" على رأسه، عدة مرات ما أدى لسقوطه داخل المركب، فظنوا أنه أغشي عليه، وسقط في مياه النيل فتركوه وفروا هاربين إلى "العشة" الخاصة بهم داخل مياه نهر النيل، وسمع أحد الصيادين صراخاً فتوجه لمصدره لكنه لم يجد من صرخ، فتوجه إلى الجناة وسألهم لكنهم أنكروا رؤيته، وبمرور الوقت لم يظهر الصياد فأبلغ أحد الأهالي ذويه الذين حضروا وأبلغوا الشرطة.

وبسماع أقوال أحد شهود العيان أكد أنه توجه نحو الصراخ فى مياه النهر ولم يجد أحداً لكنه وجد متعلقات القتيل داخل مركبه الخاص، وسأل الجناة إلا أنهم أنكروا رؤيته، موضحاً أنه أبلغ أهله وفي وقت قليل حضرت قوات الشرطة والإنقاذ النهري وتمكنوا من استخراج جثته من مياه نهر النيل، بعد البحث لقرابة الساعة، وتبين أنه مصاب بجرح في الرأس وتبدو عليه علامات الضرب في مناطق متفرقة من جسده.

نقلت سيارة إسعاف جثة القتيل لمستشفى مطوبس المركزى وقررت النيابة العامة نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام للتشريح وبيان سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة وألقي القبض على الجناة الذين اعترفوا بمضمون ما رواه شاهد العيان وقررت النيابة حجزهم لاستكمال التحقيقات والتصريح بدفت الجثمان بعد تشريحه.

فيما أكد مصدر أمني أن الجثمان يتم دفنه الآن بمقابر العائلة بمسقط رأسه وسط تواجد قوات الشرطة خوفاً من قيام الأهالي بمطاردة ذوى الجناة، خاصة أنهم من نفس القرية، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بالقرية لمنع حدوث مشاجرات بين أهالي القتيل والجناة.