قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل التعريفات الجمركية مع الصين يهدف لإرضاء الناخبين في المقام الأول، حسبما أكد المحلل السياسي عماد عبدالهادي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news".

وأضاف "عبدالهادي"، أنه في إطار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا كان هناك دائمًا تخوف من أن الإجراءات التي ترد بها الصين على أمريكا بفرض رسوم جمركية، أو التي تفرضها واشنطن ستؤثر في المقام الأول على المستهلك الأمريكي.

وأشار إلى أن السبب وراء تأجيل التعريفات الجمركية مع الصين جاء حتى لا يتأثر المستهلك الأمريكي خلال أعياد الكريسماس بشراء المنتجات، خاصة قرب موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح أن ترامب لا يريد أن يشعر المواطن الأمريكي بأي مشكلات من الناحية التسويقية نتيجة لقراراته التي يتخذها، وتلاقي انتقادات شديدة من خصومه، وخاصة الديمقراطيين.