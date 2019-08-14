تحدث المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، عن بدايته مع الغناء الشعبي، خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC".

وقال "حمودة" إن المطربين شفيق جلال ومحمد عبدالمطلب هما من اكتشفاه، لافتًا إلى أن الأول كان يسكن في نفس منطقته "الدرب الأحمر"، وأنه علم بموهبته عندما سمعه وهو يغني في الشارع عندما كان طفلًا صغيرًا، حيث قرر اصطحابه إلى شارع محمد علي لكي يغني هناك، حيث لم يكن يعرف أحدًا هناك.

وأضاف، أنه شارك في فيلم "أرزاق يا دنيا" مع الفنانين الراحلين نور الشريف وسعيد صالح، كأول تجربة تمثيلية له: "سعيد صالح كان مطرب في كباريه وأنا رايح أرد وراه، ولما قلت لنور الشريف مش هعرف أعمل الدور اتعصب عليّ فخفت يضربني لأنه عصبي وأنا عيل، لكن عملت الدور، وبعدها حضني وطبطب عليّ".

في سياق متصل، قال المطرب الشعبي إنه لا يستخدم منصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، ولا يتابع ما يجري فيها.

كما كشف "حمودة" عن عمله الجديد، حيث قال إنه سيغني أغنية نوبية وشعبية في نفس الوقت، مع المطربة النوبية نواعم، حيث من المقرر أن تُطرح الأغنية في موسم عيد الأضحى.