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السوبر الأوروبي.. الموعد والقناة الناقلة لمواجهة ليفربول وتشيلسي

تذاع مباراة السوبر الأوروبي المرتقبة، عبر قناة بي إن سبورتس hd1، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على أن تتولى مهمة إدارة المباراة الفرنسية ستيفاني فرابار، التي ستكون حكم الساحة، تساعدها، مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل.

السوبر الأوروبي.. ليفربول يصل إسطنبول استعدادا لملاقاة تشيلسي

وصل فريق ليفربول إلى المدينة التركية إسطنبول استعدادا لملاقاة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب فودافون أرينا معقل نادي بيشكتاش في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دخلت التاريخ.. 5 معلومات عن الفرنسية فرابارا حكم لقاء ليفربول وتشيلسي

تقع مباراة ليفربول وتشيلسي، في كأس السوبر الأوروبي، تحت إدارة نسائية خالصة، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي إسناد مهمة إدارة المواجهة المرتقبة المقرر لها اليوم، للفرنسية ستيفاني فرابار لتكون حكم الساحة في اللقاء.

بذكريات نهائي 2005.. ليفربول ينتظر لقب أوروبي جديد من أرض الأتراك

بذكريات 2005، يعود ليفربول مجددا إلى إسطنبول للمنافسة على لقب أوروبي جديد، حينما يواجه تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء على ملعب فودافون أرينا معقل نادي بشكتاش في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ارتباك فى تشيلسى قبل السوبر الأوروبى.. وليفربول يستعد لمعادلة رقم ريال مدريد

يعيش نادى تشيلسى حالة من الارتباك قبل 24 ساعة فقط من خوض نهائي السوبر الأوروبي أمام مواطنه ليفربول المقرر إقامتها مساء اليوم، على ملعب بيشكتاش آرينا في المدينة التركية إسطنبول.

وضرب الارتباك صفوف البلوز بعد الخسارة المدوية بأربعة أهداف نظيفة على يد مانشستر يونايتد فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزي الممتاز، ورغم الخسارة الثقيلة فإن فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز، أكد أن فريقه كان الأفضل في معظم أوقات اللقاء، لكن الأخطاء التي ارتكبها بعض اللاعبين تسبّبت في استقبال الشباك الزرقاء لهذا العدد من الأهداف.

وشدد "لامبارد" على أنه رغم الخسارة القاسية، فإن هناك العديد من الإيجابيات التي اكتسبها لاعبو تشيلسي، ومنها الاستحواذ على الكرة، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحسين الوضع في المباريات المقبلة، وأولاها مباراة السوبر الأوروبي اليوم، مع الوضع في الاعتبار أن الفريق لا يستطيع ضم أي صفقات جديدة بخلاف الإصابات، التي ضربت القائمة الحالية.