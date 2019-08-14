يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها غربية معتدلة.

درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة 26 39

الإسكندرية 23 34

مطروح 21 31

بورسعيد 26 32

الإسماعيلية 23 38

شرم الشيخ 27 38

بني سويف 26 40

أسيوط 25 40

الأقصر 26 42

أسوان 28 42

درجات الحرارة في بعض العواصم والمدن العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 28 41

أبو ظبي 33 43

الدوحة 33 38

الكويت 33 45

بيروت 27 32

القدس 19 31

الجزائر 22 28

الخرطوم 24 31