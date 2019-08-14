عامل يصيب عمه بطلقات نارية لخلافات على الميراث في سوهاج

أصيب عامل بطلقات نارية أعلى الركبتين إثر إطلاق نجل شقيقه النار عليه من بندقية آلية بقرية أولاد خلف بمركز دار السلام في سوهاج، لخلافات على قطعة أرض بالميراث، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية أولاد خلف مركز دارالسلام.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلاً من طرف أول "حسن. ا. ح" 55 عاما عامل، مصاباً بطلقات نارية أعلى الركبتين فتحتي دخول وخروج، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثاني "خيري. م. ا" 24 عاما عامل نجل شقيق الطرف الأول، مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية و13 طلقة من ذات العيار، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات بالتعدي بالضرب وإطلاق أعيرة نارية، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية آلت إليهما بالميراث.

حرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.