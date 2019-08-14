عامل يصيب عمه بطلقات نارية لخلافات على الميراث في سوهاج

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سمية الخشاب: مستعدة لاقتحام السياسة من أجل المرأة

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حزب المؤتمر يبدأ تلقي استمارات المحليات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

حزب المؤتمر يبدأ تلقي استمارات المحليات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

"حفلة تعذيب".. عاطل يربط نجل شقيقه ويطلق عليه كلبا 3 أيام في المرج

"حفلة تعذيب".. عاطل يربط نجل شقيقه ويطلق عليه كلبا 3 أيام في المرج

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وزير الإسكان : حجم الاستثمارات بمدينة أسوان الجديد منذ عام 2014 وحتى الآن 1.2 مليار جنيه

وزير الإسكان : حجم الاستثمارات بمدينة أسوان الجديد منذ عام 2014 وحتى الآن 1.2 مليار جنيه

وزارة البترول: تنفيذ خطة متكاملة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات

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