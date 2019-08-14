تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وكان مأمور تفتيش الركاب اشتباه في الراكب المصري "ع . خ . س" أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة أزور القادمة من أوكرانيا، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة"X-RAY " فتبين وجود أجسام معتمة داخل علب بحقائبه .

وكلف محمد الخولي مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب وفتح العلب، فتبين وجود 168 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية المخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 250 ألف جنيه

وقرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات، والتحفظ على الراكب، والعرض على النيابة العامة .