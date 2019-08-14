أحبط رجال الجمارك في مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية مهربة من أوكرانيا مع راكب مصري.

وقالت مصادر جمركية إنّه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة ازور القادمة من أوكرانيا، تم الاشتباه في الراكب المصري "ع. خ. س"، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبيّن وجود أجسام معتمة داخل علب بحقائبه.

وأوضح التفتيش وجود 168 عبوة أدوية ومكملات غذائية، مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر القيمة بـ250 ألف جنيه، وقرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات والتحفظ على الراكب والعرض على النيابة العامة.