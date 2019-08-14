تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بقيمة 12 جنيها، إذ بلغ سعر عيار 24 بـ800 جنيه مقارنة بـ812 في تعاملات أمس، وعيار 21 بـ700 جنيه مقارنة بـ711 أمس، وعيار 18 بـ600 مقارنة بـ609 أمس.

عالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، ما تسبب في انحسار مخاوف التجارة، رغم أنّ الضبابية السياسية واستمرار المخاوف بشأن النمو العالمي كبحا خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1510.70 دولار للأوقية.