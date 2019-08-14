ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع بدء استئناف البنوك عملها بعد عطلة استمرت 5 أيام بسبب عيد الأضحى المبارك، إذ ارتفع سعره في البنك التجاري الدولي بنحو قرشين، مسجلا 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وبِيِع بزيادة قرشين في البنك العربي الأفريقي، مسجلا 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، بينما زاد قرشا في بنك البركة، مسجلا 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وحافظت العملة الأمريكية على استقرارها في بنوك: "الأهلي المصري، مصر، كريدي أجريكول"، بـ16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع، وظلت مستقرة في بنكي: الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع، وأيضا في بنك قناة السويس عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.