تعلن كلية الدراسات العليا بدء تلقي طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا في قطاعات: اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون للعام الجامعي 2019/2020، والتي تستمر حتى الخميس 5 سبتمبر 2019، وذلك في مقر كلية الدراسات العليا بمدينة نصر بالقاهرة.

شروط وإجراءات الالتحاق بكلية الدراسات العليا

1. تَسلُّم ملف التقديم من المكتبة الموجودة بمبنى المدرجات في كلية الدراسات العليا، ويحتوي الملف على: طلب الالتحاق، وإقرار بالمواظبة على الحضور، ونموذج لتقديرات مواد التخصص.

2. يملأ الطالب البيانات المذكورة ويضع في الملف صورة من شهادة التخرج، وصورة من شهادة تقديرات السنوات الأربع، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

3. يتجَّه الطالب إلى المبنى الإداري بالكلية، ويُسلِّم الملف للموظف المختص بالقطاع التابع له (اللغة العربية - أصول الدين - الشريعة والقانون)، ويتسلم من الموظف إيصالًا بالاستلام.

4. يشترط لقبول الطالب أن يكون حاصلًا على تقدير (جيد) على الأقل في التقدير العام، وتقدير (جيد) على الأقل في متوسط مواد التخصص، بمعنى: إذا كانت مادة التخصص على 4 سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 4، وإذا كانت في 3 سنوات فتجمع درجاتها ثم تقسم على 3، وإذا كانت في سنتين فتجمع وتقسم على 2، ويجب أن يكون الناتج 65% فأكثر، ويجب أن يستوفي الطالب هذا الشرط في مواد التخصص المحددة وليس في مادة واحدة.

5. سيتم القبول على مرحلتين، الأولى تختص بها كلية الدراسات العليا، وفيها تتسلَّم الكلية طلبات الالتحاق، وتتأكد من استيفاء الطالب شروط القبول، ثم تعلن أسماء الطلاب المقبولين، والكلية التي سيتم قيدهم بها.

6. يكون قيد الطالب بالكلية التي تخرج فيها أو أقرب كلية لمحل سكنه أو عمله حسب رغبة الطالب، وعلى الطالب أن يثبت رغبته هذه في الخانة المخصصة لذلك في طلب التقديم.

7. المرحلة الثانية، وتختص بها الكلية التي سيقيد بها الطالب، فبعد إعلان أسماء المقبولين يتجه الطالب للكلية التي سيقيد بها، لتقديم أصول الأوراق التي سبق أنّ قدم صورًا منها لكلية الدراسات العليا، إضافة إلى 6 صور شخصية، وشهادة الميلاد، وموافقة جهة العمل، ويدفع المصروفات في خزينة الكلية التي بها قيده، وستتولى كلية القيد إنهاء الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة.

8. الكلية التي بها قيد الطالب هي الكلية التي سيسجل فيها رسالة التخصص (الماجستير) بعد الانتهاء من السنتين التمهيديتين، أما الدراسة والامتحانات في هذه المرحلة التمهيدية فستكون في كلية الدراسات العليا.

9. كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر تختص فقط بالتخصصات الشرعية الموجودة في قطاعات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون، وما يناظرها في كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين والبنات (عدا كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة).