وافقت لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالمجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، وذلك في ضوء الضوابط الواردة في تقرير اللجنة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لمجلس الجامعة رقم 173 المنعقد بتاريخ 28 يوليو الجارين الذي أكد خلاله على حرص الجامعة على البدء في برامج الدراسات العليا بكافة الكليات لجديدة، لمساهمتها في صقل إمكانيات الطلاب بالمهارات والدقة والقوة في التخصص، ومنحهم خبرة نظرية وعملية هائلة، وتعطيهم فرص أفضل للمنافسة بسوق العمل.