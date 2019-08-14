قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، ضمن المحافظات المنتجة للقطن بعد نجاح زراعة أكثر من 1650 فدانا بصنف الجيزة 94 بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وأضاف "خليل"، أن أراضي الشرق تعتبر من الأراضي البكر التي تصلح فيها جميع أنواع المزروعات بعد نجاح زراعة بنجر السكر العالي التركيز.

وأكد أنه سوف يضاف إلى الرقعة الزراعية بالقنطرة شرق نحو 50 ألف فدان فور وصول مياه مصرف المحسمة، والذي دخل في مراحله الأخيرة إلى الشرق بعد معالجتها، وذلك ضمن مشروع المليون ونصف فدان، والذي سبق وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.