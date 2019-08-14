كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، باستقالة السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، إن ترامب أبلغ بوتين بأن استقالة السفير هانتسمان ستكون في وقت قريب.

وأضاف المتحدث أن الرئيس بوتين أشار بدوره إلى أن البلدين اجتازا، خلال فترة عمل هانتسمان سفيرا في روسيا، واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات بينهما، موضحا أن الرئيس الروسي أكد أيضا أن هانتسمان عمل على إعطاء بعض الخصائص البناءة للفترة الحالية في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن ترامب أكد لبوتين أن ترشيح سفير أمريكي جديد لدى روسيا سيكون في وقت قريب أيضا ويعتزم السفير هانتسمان ترك منصبه في 3 أكتوبر المقبل.