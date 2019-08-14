ارتفعت مؤشرات البورصة، في أول جلسات السوق بعد عطلة عيد الأضحى، وربح رأسمالها السوقي نحو 13.2 مليار جنيه، حيث ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند 760.1 مليار جنيه، مقابل 746.1 مليار جنيه أمس.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق إيجي إكس 30، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، ارتفاعًا بنسبة 2.5% بمقدار 14535 نقطة، في وقت ارتفع فيه مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.7%، عند مستوى 539 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.9% ليغلق عند 1431 نقطة.