قامت مديرية التموين بالغربية بشن حملات تفتيشية مكثفة خلال فترة العيد وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، أسفرت هذه الحملات عن ضبط 206 مخالفة تموينية نتيجة المرور المفاجئ على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والبوتاجاز بنطاق المحافظة.

في مركز ومدينة طنطا تم ضبط 42 مخالفة تموينية، وتم ضبط 33 مخالفة تموينية في مركز ومدينة المحلة الكبرى وفى مركز ومدينة كفر الزيات تم ضبط 9 مخالفات، وضبط 17 مخالفة تموينية في مركز ومدينة سمنود.

أما في مركز ومدينة زفتي تم ضبط 20 مخالفة تموينية، و15 مخالفة تموينية بمركز ومدينة السنطة، وفى مركز ومدينة بسيون تم ضبط 16 مخالفة تموينية بالمخابز، أما في مركز ومدينة قطور تم ضبط 29 مخالفة تموينية.

كما أسفرت حملات مديرية التموين المركزية عن ضبط 15 مخالفة بالمخابز و10 مخالفات في الأسواق، وضبط 30 شيكارة دقيق بلدي و 15 عبوة جبن رومي بدون ترخيص و 31 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و 54 علبة كانز بدون ترخيص و 6 عبوة كفتة بدون ترخيص وزن 1كجم للعبوة.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على إستمرار الحملات التموينية على مختلف منشآت عرض وبيع المواد الغذائية والسلع التموينية ومنافذ البيع والمجمعات الإستهلاكية والمخابز ومستودعات الغاز لرصد أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.