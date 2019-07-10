بالفيديو.. "الداخلية" تواصل الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الحملات تهدف إلى مكافحة الغش الغذائي، للتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واصلت حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقالت "الداخلية"، إن تلك الحملات أسفرت عن تحقيق عددا من النتائج الإيجابية.