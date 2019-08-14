"التحرير الفلسطينية" تناقش أحداث القدس غدا

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنّ اجتماعا تشاوريا ستعقده اللجنة غدا، وعلى رأس جدول أعماله ما يجري في القدس وما تواجهه من عمليات إجرامية وهدم للبيوت وعطاءات استيطانية جديدة، إضافة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل .

وعن تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، والتي قال فيها إنّه يجب تغيير الوضع الداخلي في المسجد القصى، اعتبر عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أنّها جزء لا يتجزأ من مخطط يهدف لفرض الحقائق الاحتلالية الديموجرافية والجغرافية على الأرض، من خلال تطهير عرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، وما تلقاه حكومة الاحتلال من دعم السفير التوراتي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وأضاف عريقات أنّ التصريحات بشأن عدم وجود أي علاقة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إضافة للضم غير الشرعي للقدس ونقل السفارة الأمريكية لها، لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما.

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أنّ الرئيس محمود عباس وجّه بمخاطبة دول العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، منذ هدم المنازل في حي وادي الحمص والتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن المسجد الأقصى، والجريمة التي ارتكبت صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك.