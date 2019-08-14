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بدء موسم حصاد محصول البلح بالوادي الجديد نهاية الشهر الجاري

بدء موسم حصاد محصول البلح بالوادي الجديد نهاية الشهر الجاري

سيطرة الانفصاليين على عدن ضربة قوية للحكومة اليمنية

سيطرة الانفصاليين على عدن ضربة قوية للحكومة اليمنية

"هندسة الإسكندرية" تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشاء قسم الحاسبات

"هندسة الإسكندرية" تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشاء قسم الحاسبات

تعرف على مواصفات هاتف Huawei Honor 20 Pro

تعرف على مواصفات هاتف Huawei Honor 20 Pro

ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة صهريج في تنزانيا لـ82 قتيلا

ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة صهريج في تنزانيا لـ82 قتيلا

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10 معلومات عن حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة.. التذكرة بـ2000 جنيه

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صور.. "FBI" يبحث عن مصري يعيش في البرازيل على علاقة بتنظيم القاعدة

تشتهر بإصلاح الغواصات.. سيفيرودفينسك مدينة الانفجار النووي في روسيا

تشتهر بإصلاح الغواصات.. سيفيرودفينسك مدينة الانفجار النووي في روسيا

أموال وكيانات التنظيم فى "قبضة الدولة".. وإسناد إدارتها لشركات متخصصة

أموال وكيانات التنظيم فى "قبضة الدولة".. وإسناد إدارتها لشركات متخصصة

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