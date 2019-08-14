أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، إثر حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، ونٌقِلوا إلى مستشفى بلطيم المركزي، وأوصت بنقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حدث ذلك بالقرب من قرية الكسارة، الواقعة بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ.

كان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، وتبين إصابة 7 أشخاص، فدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين أن المصابين من عائلة واحدة ومقيمين بمحافظة بورسعيد، وهم: خالد عربي أبو المعاطي، 8 أعوام، أصيب باشتباه كسر في الترقوة والكتف الأيمن، وأحمد عربي أبو المعاطي، 10 أعوام، أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وعربي أبو المعاطي حجازي، 48 عاما، مصابا بجرح بالرأس وكدمات العين اليمنى، وملك عربي أبو المعاطي، 3 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالبطن، وهبة عبدالمنعم عبدالسلام 34 عاما، مصابة باشتباه كسر بالترقوة والساق اليسرى، وعمر عربي أبو المعاطي سنتين، مصابا بجروح متعددة بالوجه والأذن اليمنى، وعلي خضر كمون 31 عاما، مصاب بكدمات وسحجات".

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة بلطيم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.