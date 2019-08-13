قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء، إنه تم بيع 680 صك أضاحي حتى الآن بمبلغ مليون و224 ألف جنيه، موضحا أن المستهدف كان الوصول مليون جنيه فقط هذا العام.

وأضاف "الفقي"، في بيان له أنه للعام الرابع على التوالي، تقوم مديرية أوقاف كفر الشيخ، وإدارتها المختلفة بالمشاركة في المشروع القومي لبيع الصكوك، لصالح الأسر الأولى بالرعاية، والمناطق الفقيرة بدائرة المحافظة.

وأكد أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة والسباقة التي تنافس المحافظات الأخرى في شراء صكوك الأضاحي التي توزع بمعرفة وزارة الأوقاف، وتم بيع أكثر من 400 صك العام الماضي، ويرجع ذلك لما لمسه أصحاب الصكوك في الأعوام الماضية من مصداقية وشفافية.

وتابع البيان أنه تم توزيع أكثر من 15 طنا من اللحوم العام الماضي على المناطق الأكثر احتياجاً، والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.