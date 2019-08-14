"هندسة الإسكندرية" تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشاء قسم الحاسبات

ينظم قسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، احتفالية كبرى يومي 19 و20 من شهر أغسطس الجاري بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء القسم.

يقام الاحتفال برعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتور عمرو المصري، رئيس قسم هندسة الحاسبات، وذلك في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقادة بسموحة.

وتمت دعوة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية. ودعا القسم كل الخريجين من أبنائه في جميع أنحاء العالم للحضور في الاحتفالية الكبرى وتم نشر استمارة تسجيل رغبات الحضور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشمل اليوم الأول من الاحتفالية الجلسة الافتتاحية وتوزيع جوائز تقديرية وبعض المحاضرات لكبار الحاضرين وممثلين عن القسم والمميزين من الخريجين، ويضم اليوم الثاني محاضرات لكبار العلماء والشركات ورجال الصناعة العاملين بالحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. ويعد قسم هندسة الحاسب والنظم بجامعة الإسكندرية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط مما يعكس ريادة مصر في مجال العلوم والتطور ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.