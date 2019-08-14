أعلن زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن البرلمان الايطالي سيصوت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك غداة رفض مجلس الشيوخ، طلبا لحزبه لتسريع موعد التصويت قبل عطلة عيد "إنتقال العذراء" غدا الخميس.

وقال - في تصريح إذاعي في وقت سابق اليوم الاربعاء- "الكثيرون يرفضون أية آلاعيب سياسية"، في إشارة إلى دعوة رئيس الوزراء الايطالي الأسبق في حكومة الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي، لتشكيل حكومة مهام عبر إئتلاف برلماني بديل مع حركة خمس نجوم لإقرار موازنة عام 2020 تتجنب رفع نسبة الضريبة المضافة وتسمي مفوضا إيطاليا في الجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

ووصف سالفيني، الانتخابات البرلمانية المبكرة بالمسار الوحيد الديمقراطي الشفاف بعد إعلان فضه الائتلاف الحكومي لحزبه مع حركة خمس نجوم الذي تمّ تشكيله مطلع يونيو 2018.

وتابع وزير الداخلية الإيطالي قائلا: "نحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يتمكن الإيطاليون من التصويت. كلما أسرعنا في ذلك كلما كان أفضل"، موضحا:"كل شيء في يد رئيس الجمهورية ، الذي بفضل توازنه وحكمته يفهم ما تحتاجه البلاد".

وفي سياق آخر، أعلن وزير الداخلية الايطالي، أنه سيرفض أي دعوة لإنزال مهاجرين عالقين بمياه المتوسط على أراضي بلاده، كاشفاً عن رسالة من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي بهذا الصدد.

وقال سالفيني للصحفيين في مدينة جنوة، على هامش مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لإنهيار جسر "موراندي" بالمدينة: "راسلني رئيس الوزراء كونتي عن إنزال عدة مئات من المهاجرين على متن إحدى سفن المنظمات غير الحكومية الموجودة في مياه أجنبية. سأجيب، بأدب، أنه ليس من المفهوم لماذا يتعين إنزالهم في إيطاليا".

وأشار سالفيني، إلى أنه تبادل التحية مع رئيس الوزراء الذي شارك في مراسم ذكرى انهيار الجسر.