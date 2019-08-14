وزير التجارة الأمريكي: تأجيل فرض رسوم جمركية على الصين "ليس تنازلا"

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الأربعاء أن إرجاء فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الواردات الصينية ليس تنازلا للصين بعد تقدّم في المفاوضات معها.

وقال في حديث مع قناة "سي ان بي سي" الأمريكية: "هذا ليس تنازلاً"، مشدداً على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المستهلك الأمريكي.

وأكد روس، أن قرار إرجاء فرض رسوم جمركية جديدة يهدف إلى حماية المستهلك مع اقتراب فترة أعياد الميلاد ونهاية العام، موضحاً: "لا أحد يريد إحداث اضطراب خلال موسم الميلاد".

وأعلنت الإدارة الامريكية، أمس الثلاثاء أنها أرجأت حتى 15 ديسمبر الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جزء من وارداتها من الصين البالغة قيمتها 300 مليار دولار، والتي تطال السلع الأكثر استهلاكاً مثل الهواتف والألبسة والألعاب.

وكان ترامب قد حدد الأول من سبتمبر مهلةً نهائية للصين، يبدأ بعدها فرض تلك الرسوم. واتخذ ترامب ذلك القرار أواخر يوليو بعدما عاد وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر من جولة مفاوضات في شنجهاي دون تحقيق تقدم كبير.

وجرى استبعاد سلع صينية أخرى مرتبطة بمجالات الصحة والأمن والدين، مثل الأناجيل المطبوعة في الصين، من قائمة السلع التي ستفرض عليها تعرفات إضافية منتصف ديسمبر.

وأقر ترامب لأول مرة الثلاثاء بشكل ضمني أن سياسته فرض رسوم عقابية على السلع الصينية قد تؤدي إلى زيادات بالأسعار تلحق ضرراً بالاستهلاك في الولايات المتحدة، محرك النمو الاقتصادي في البلاد، وقال ترامب: "نقوم بذلك (إرجاء فرض الرسوم) خلال فترة الميلاد في حال كان لفرضها أثر على المستهلك الأمريكي".