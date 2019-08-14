استقبال 95 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم، إن حديقة حيوان الجيزة استقبلت أكثر من 95 ألف زائر، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رجائي لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أنه جرى تقديم جميع وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة.

وأوضح أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة صباحا، لافتا إلى أن الحديقة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد داخل الحديقة، مضيفا أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، فضلا عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه.

وتابع: "جرى زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول".

وأشاد بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات، ما ساهم في تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، كما وجه الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.