حالة من الانتعاش شهدها القطاع السياحى فى الأقصر، بعد أن حقق الموسم السياحى نجاحاً كبيراً، حيث وصل عدد السائحين الذين زاروا الأقصر خلال الشهرين الماضيين إلى نحو نصف مليون سائح، بينهم أكثر من 50 ألف مصرى، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وحسب مصادر بمديرية الآثار فى الأقصر، استقبلت المدينة نحو نصف مليون سائح خلال الشهرين الماضيين من مختلف الجنسيات قدموا رأسا إلى الأقصر من دولهم أو من أسوان أو القاهرة أو البحر الأحمر، وزار السائحون المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة وقضوا فى المتوسط 3 ليال، وكانت أبرز الزيارات خلال الشهرين الماضيين زيارة رئيس موزمبيق، على هامش افتتاح بطولة الأمم الأفريقية ومحافظ مدينة شنغهاى الصينية.

تسيير ١١ باخرة نيلية بين القاهرة وأسوان.. وانطلاق "النايل كروز"

وقال ياسر رجب، مدير شركة سياحية بالأقصر، إن الموسم الحالى هو الأفضل منذ عام 2011 حيث شهد رواجاً كبيراً وانتعاشة فى الحركة السياحية، مشيراً إلى أن معدل إنفاق السائح خلال الموسم الحالى تراوح بين 70 و120 دولاراً، بينما كان يتراوح فى المواسم السابقة بين 20 و30 دولاراً. وأضاف «رجب» أن القطاع السياحى فى الأقصر سيشهد طفرة كبيرة بداية من أكتوبر المقبل، حيث سيتم تسيير ١١ باخرة نيلية بين القاهرة وأسوان مروراً بالأقصر، فضلاً عن انطلاق موسم رحلات «النايل كروز»، التى تجذب آلاف السائحين شهرياً، وطالب بالانتهاء سريعاً من أعمال التطوير بالكورنيش الجديد وتطوير المراسى النيلية، باعتبارها أهم المناطق التى تضم فنادق سياحية، إلى جانب متحفى الأقصر والتحنيط.