تواصلت احتفالات عيد الأضحى المبارك، لليوم الثانى على التوالى، وتوافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، وسط انتشار أمنى مكثف لرجال الشرطة فى الشوارع والميادين، فضلاً عن نشر فرق من الشرطة النسائية لحماية الفتيات والسيدات والتصدى للمتحرشين.

حديقة الحيوان تستقبل الزوار فى الإسكندرية

فى الإسكندرية، شهدت حديقة الحيوانات بمنطقة «سموحة» إقبالاً متوسطاً فى ثانى أيام عيد الأضحى، حيث توافد الزوار للاستمتاع بالتنزه، وسادت حالة من البهجة والسرور بين الأطفال، وحرص عدد من المواطنين على التقاط صور الـ«سيلفى» التذكارية مع أصدقائهم وأسرهم وكذلك مع الحيوانات، واشتكى عدد كبير من زوار الحديقة من قلة الحيوانات المعروضة بها، بعد وفاة أغلبها وعلى رأسها الحيوانات المعروفة مثل «الفيل، الزرافة، الشمبانزى، سبع البحر، الدب القطبى، والضبع».

وقال الدكتور علاء الدمياطى، مدير عام حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، إن الحديقة تضم 250 حيواناً، و600 طائر، و50 زواحف، لافتاً إلى أن الحديقة فتحت أبوابها منذ الساعة 8.30 صباحاً وسيتم غلقها فى الرابعة عصراً، وفى حالة إقبال الزوار بكثافة عالية سوف يتم المد ساعة أخرى للوقت حتى يتسنى للزوار الاستمتاع بالتنزه لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى عدم إجهاد الحيوانات، لافتاً إلى استقبال 4 آلاف زائر فى اليوم الأول للعيد بحصيلة إجمالية تخطت 20 ألف جنيه، مؤكداً أن اليوم الثانى شهد إقبالاً متوسطاً بسبب الزيارات الأسرية فى الأعياد وذبح الأضحية ما ساهم فى ضعف الإقبال على الحديقة فى أول أيام العيد، وأضاف أن الحديقة بدأت التشغيل التجريبى لمتحف التاريخ الطبيعى، ويضم محنطات من الثدييات والزواحف والطيور والجماجم، مشيراً إلى أن المتحف كان مغلقاً منذ 12 عاماً وجرى تطويره ضمن المرحلة الأولى لتطوير الحديقة بتكلفة 7 ملايين جنيه، مؤكداً أن سعر تذكرة دخول المتحف 5 جنيهات للفرد، كما شهدت الشواطئ زحاماً من قبل المصطافين.

وتمكن قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الإسكندرية من تحرير 7 محاضر تعـرض للإناث فى الطريق العام فى أول وثانى أيام عيد الأضحى، ودفعت مديرية الأمن بعناصر الشرطة النسائية؛ لتأمين الفتيات والسيدات أمام السينمات والحدائق العامة والمتنزهات، والتصدى لحالات التحرش الجنسى بالفتيات إذا كان تحرشاً جسدياً أو لفظياً.

وشهدت شواطئ مدن جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ، إقبالا كثيفاً من قبَل السائحين، وقال رامى رزق الله، مدير أحد الفنادق، إن السائحين يضعون على قائمة برنامجهم السياحى الاستمتاع بمياه البحر والألعاب المائية والرحلات البحرية ثم رحلات السفارى والتخييم والعشاء البدوى والتنزه، وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن منتجعات مدن خليج العقبة ما زالت تستقبل الأفواج السياحية عبر مطار شرم الشيخ الدولى ومنفذ طابا البرى، ما ساعد على ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بهذه المدن، مؤكداً توافر جميع الخدمات التى يحتاجها السائحون، خاصة فى مدينة شرم الشيخ، كما تم التنبيه على الجهات الأمنية باستمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة أى تجاوزات أو مشاكل قد تحدث خلال احتفالات العيد، وأكد أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة الطور، أن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين تتوافد على شواطئ القمر والكيلانى وشاطئ الجبيل ومنطقة رايا والشاطئ العام الجديد، مشيراً إلى أن جميع شواطئ المدينة لا توجد بها رسوم دخول ليس فى الأعياد والمناسبات فقط بل على مدار العام، وجرى رفع كفاءة بعض الشواطئ وتوفير جميع الخدمات بها من مياه وحمامات وغيرها، هذا بجانب أن الشاطئ العام الجديد الشماسى فيه مجانية أيضاً.

وفى البحر الأحمر، أكد مسئولون بقطاع السياحة أن نسبة الإشغال السياحى فى مدينة الغردقة تخطت الـ90٪، وأن بعض الفنادق أعلنت عن عدم وجود حجوزات ورفعت شعار كامل العدد، مضيفين أن المدينة استقبلت ما يقارب السبعة ملايين سائح خلال الموسم السياحى العام الماضى.

وفى أسيوط، شهدت المحافظة زيادة ملحوظة فى إقبال المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات، فى اليوم الثانى لعيد الأضحى، رغم الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة، وفتحت الحدائق أبوابها فى الصباح الباكر لاستقبال المواطنين، خاصة حديقة الفردوس بمدينة أسيوط وحديقة حيوان ناصر بأبوتيج، بأسعار رمزية وسط وجود أمنى مكثف وغرف عمليات متصلة بالمحافظة ومراكز المدن لحل أى مشكلات تواجه المواطنين خلال احتفالاتهم، إلى جانب انتشار قوات الأمن فى الأماكن العامة لمواجهة ظاهرة التحرش وتأمين المحتفلين، فيما فضل قاطنو مناطق «المعلمين والأربعين والسادات» قضاء العيد بحديقة الإيمان العامة بحى غرب مدينة أسيوط التى افتتحها المحافظ منذ أيام لتكون متنفساً ترفيهياً لأهالى المناطق المحيطة بالمجان.

حفل ترفيهى للأيتام فى مطروح

وفى مطروح، أعلن ياسر لطفى غنيم، أمين عام حزب الحرية المصرى، بمطروح، عن تنظيم حفل ترفيهى تحت شعار «بنعيد معاكم» للأيتام وذوى الإعاقة، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بحديقة كليوباترا العامة بمدينة مرسى مطروح، وقال «غنيم» إن الحفل تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، وينظمه الحزب لإدخال البهجة والفرحة على أبنائنا من متحدى الإعاقة والأيتام من أبناء مطروح فى عيد الأضحى المبارك ونشاركهم فرحتهم. وتوافد المواطنون على مصيف بلطيم للاحتفال بثانى أيام العيد وسط انتشار الأجهزة الأمنية للتأمين، فضلاً عن تمركز سيارات الإسعاف فى محيط الشاطئ، إلى جانب نشر رجال الإنقاذ تحسباً لأى طارئ، وقال شريف محمد، مهندس، إنه يحرص على زيارة مصيف بلطيم فى الصيف برفقة أسرته سنوياً، من خلال حجز وحدة سكنية مميزة تطل على البحر مباشرة بـ250 جنيهاًً فى اليوم الواحد، وهذه الأسعار لا تقارن بباقى المصايف، مشيراً إلى أن الشواطئ المجانية تجذب المصطافين فى إجازات الأعياد.

وأوضح محمد محجوب، رئيس مدينة بلطيم، أن الشواطئ شهدت تطوراً كبيراً وجميعها تُلبى مختلف الأذواق، فبعض الجماهير تفضل الهدوء، والآخر يُفضل الشواطئ التى تنتشر بها الألعاب الترفيهية والكافيهات، وجمهور ثالث يعشق الزحام واللمة، مضيفاً أن الخدمات متوافرة طوال الـ24 ساعة والشواطئ مجانية وهناك أكثر من 50 دورة مياه عامة منتشرة بطول الشواطئ الـ7، وانتشار المنقذين بطول الشواطئ بعد تدريبهم لإنقاذ المواطنين حال تعرضهم للغرق، فضلاً عن وضع الحواجز والإرشادات التحذيرية بكافة الشواطئ.

حملات تفتيش على المراكب بالقاهرة

وفى القاهرة، دشنت وزارة النقل حملات تفتيشية على المراكب والعائمات النيلية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب، وحرصاً على سلامة المواطنين خلال احتفالات العيد، وشهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة انتشار الشرطة النسائية؛ لمواجهة ظاهرة التحرش، فيما استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة أعداداً كبيرة من الزوار، وقال الدكتور محمد رجائى، مدير عام حدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان استقبلت 35 ألف زائر حتى ظهر أمس، متوقعاً تضاعف العدد فى ثالث أيام العيد.

وتراجع الإقبال على حدائق القناطر الخيرية، مقارنة بالعام الماضى، فى مقابل زيادة نسبة الإقبال على المتنزهات والحدائق والنوادى فى باقى مدن القليوبية، واكتظت النوادى والحدائق والمتنزهات ومدن الملاهى بالزوار، تزامناً مع انتعاشة ملحوظة فى الرحلات النهرية، التى شهدت إقبال الشباب من الجنسين للاستمتاع بمياه النيل الصافية ثم التنزه فى حدائق القناطر والعودة للقاهرة، وأعلن المهندس محمد الصادق، مدير إدارة رى القناطر، أن حدائق الرى استقبلت ما يقرب من 6 آلاف مواطن منذ بداية العيد وحتى منتصف اليوم الثانى، نظراً لقلة الأعداد بسبب انشغال الأهالى فى ذبح الأضاحى وتوزيع اللحوم فى أول أيام العيد، وقال مختار شداد، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر، إنه تفقد المتنزهات والمراسى النيلية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات.