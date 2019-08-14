أصيب طفل رضيع بإصابات خطيرة في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب مقطورة في قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنيلاوين، يفيد بانقلاب مقطورة بطماي الزهايرة، نتج عنها إصابة الطفل "محمد.و.ي" عمره عامين، وتم دخوله مستشفى السنبلاوين العام.

وانتقلت مباحث المركز إلي المستشفى وتبين الإصابة نتيجة انقلاب مقطورة بطماي الزهايرة، وتم تحويل الطفل إلى مستشفى المنصورة الدولي "العام الجديد" لاستكمال العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاستكمال الإجراءات القانونية.