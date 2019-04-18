شهد كوبري طما العلومي بمحافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم، انقلاب سيارة نقل محملة بـ65 طن قمح، ما أسفر عن إصابة سائقها "والتبّاع" الخاص به، وجرى رفع آثار الحمولة وتسيير حركة السير بالمنطقة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة بمخرج كوبري طما العلوي بمركز طما، وانتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور وضباط المركز وإدارة المرور لموقع الحادث.

ونتج عن الحادث، إصابة قائد السيارة و"مصطفى. ك. خ"، (19 عاما - تبّاع - ويقيم بمركز المنشأة) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما للمستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.