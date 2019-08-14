أصيبت طفلة بإصابات خطيرة إثر ارتطام رأسها بأحد المراجيح في الدقهلية، اليوم أثناء احتفالها بالعيد الأضحى بقرية برمبال الجديدة بمركز منية النصر .

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر بورود بلغ من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "ياسمين.م.ا" 7 سنوات، ومقيمة برمبال الجديدة، بها إصابات متفرقة في الرأس.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن إصابتها نتيجة ارتطام أحد المراجيح بشدة في رأسها، نتج عنها إصابتها وذلك أثناء احتفالها بالعيد

وأكد التقرير الطبي للمستشفى، أن الطفلة تعاني من إصابة في الرأس ونزيف من الأذن اليمنى، واشتباه كسر قاع الجمجمة، وكسر بعظمة الأنف، وجرح رضى قطعي بالوجه، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.