خضعت نسرين رضا إسماعيل مرسي، 39 سنة، شقيقة الفنانة زينة، للكشف الطبي، بناء على طلبها، في مستشفى العلمين النموذجي بمطروح، وطلبت الحصول على تقرير طبي رسمي عن حالتها الصحية.

ودخلت "نسرين" شقيقة زينة المستشفى على أنها مواطنة عادية، ولم تفصح عن شخصيتها، أو صلتها بشقيقتها الفنانة المشهورة، وطلبت بشكل رسمي تقرير طبي بحالتها دون أن تفصح عن السبب أو الجهة التى سيقدم إليها التقرير، وتم توقيع الكشف الطبى عليها، بالفعل وإعطائها التقرير الخاص بحالتها.

كانت إحدى القرى السياحية بسيدي عبدالرحمن، شهدت في عيد الأضحى مشاجرة بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، تم خلالها تبادل السب والضرب، وانتهت بتحرير محضر من الفنان أحمد عز لشقيقة زينة موجها اتهامات إليها بسبه والاعتداء عليه بالضرب، واستدعتهما النيابة العامة، ولا يزال التحقيق جاري في الواقعة.

وعلمت "الوطن" أن التقرير الطبي لشقيقة زينة تضمن أنها تعاني من سحجات وكدمات في الساعد الأيمن والكتف الأيمن، وتحتاج مدة علاج في حدود 21 يوما. وتوجهت بتقريرها لتسليمة إلى نيابة العلمين العامة.