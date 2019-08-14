حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء، نظيره الهندي ناريندرا مودي من أن أي إجراء تتخذه الهند داخل باكستان سوف يواجه برد أقوى، ووصف قرار حكومة الهند إلغاء الوضع الخاص الذي يتمتع به الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بالخطأ الاستراتيجي الفادح.

وخلال كلمته أمام جلسة خاصة للجمعية التشريعية لولاية أزاد جامو وكشمير (الشطر الباكستاني من الإقليم المتنازع عليها)، اتفق خان مع رئيس وزراء الولاية رجا فاروق حيدر، الذي قال في خطابه في البرلمان إن الهند ستسعى أيضا إلى خلق مشكلة في باكستان بعد كشمير، وقال خان: "لن يتوقف الأمر عند كشمير، فهذه الأيديولوجية المليئة بالكراهية ستجتاح باكستان"، حسبما أوردت صحيفة "ذا دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني.

وخاطب رئيس الوزراء الباكستاني، مودي قائلا: "هذه رسالتي لك: أنت تتخذ إجراءات وسنواجه برد أقوى"، وشدد خان على أن الجيش مستعد وسيرد على أي تحرك.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني في وقت سابق اليوم إلى مدينة مظفر أباد عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير، وذلك للاحتفال بعيد الاستقلال وللإعراب عن تضامنه مع الشعب الكشميري، وسط تصاعد التوترات بين بلاده والهند بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي تمتع به الشطر الهندي من كشمير على مدى سبعة عقود.