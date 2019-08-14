طمأن الفنان إبراهيم فرج، جمهوره على حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى، وأكد أن حالته الصحية أصبحت مستقرة بشكل كبير، وأنه يقضي حاليا فترة النقاهة في منزله، وسط أسرته.

وأضاف "فرج"، لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن الأطباء نصحوه بالتزام الراحة خلال هذه الفترة، حيث تعرض لوعكة صحية، الأسبوع الماضي، أدت إلى غيبوبة كبدية، نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقدم الفنان مجموعة أدوار مؤثرة ومميزة، ورغم صغرها إلا أنها تركت بصمة واضحة، منها شخصية "الشيخ عبدالقادر الصوفي السوداني" الذي قدمه فرح في مسلسل "الخواجة عبدالقادر" مع الفنان يحيى الفخراني، كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "شيخ العرب همام"، و"كفر دلهاب"، و"حلاوة الدنيا"، و"واحة الغروب" و"الزيبق"، ويعد أيضا من الوجوه المميزة في الدراما المصرية.