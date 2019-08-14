ارتفعت حصيلة القتلى من جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية في الهند إلى أكثر من 270 قتيلا، وقالت السلطات الهندية- حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم لأربعاء - إن الكوارث التي تشهدها البلاد أجبرت مليون شخص على النزوح إلى مناطق أخرى، كما غمرت الفيضانات - الناجمة عن استمرار هطول الأمطار الموسمية لمدة أسبوعين - آلاف المنازل في جميع أنحاء الولايات الهندية الستة.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن من بين الولايات التي تعد الأشد تأثرًا بالفيضانات ولايتي "كيرلا" و"كارناتاكا" الواقعتين جنوبي البلاد، وولايتي "ماهاراشترا" و"جوجارات" الواقعتين غربي البلاد، حيث اجتاحت الفيضانات العديد من الأراضي الزراعية ودمرت الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وتعد الأمطار التي تهطل خلال الفترة بين شهري يونيو وسبتمبر من السنة شريان حياة للمناطق الريفية في الهند؛ لما تشكله من نحو 70 بالمائة من هطول الأمطار في البلاد.