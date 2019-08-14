أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، سيزور بريطانيا وأيرلندا؛ لبحث التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك في إطار جولة تشمل أيضا أيسلندا.

وأوضح أن جولة مايك بنس ستبدأ بزيارة أيسلندا يوم 3 سبتمبر المقبل، حيث يبحث مع المسؤولين هناك اتفاقيات التجارة والأمن بجانب تسليط الضوء على ما أسماه جهود الدفع ضد العدوانية الروسية في المنطقة، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن نائب الرئيس الأمريكي سيزور بريطانيا بعد ذلك لمدة يومين لإجراء مباحثات حول مستقبل العلاقات الثنائية بين واشنطن ولندن بعد بريكست. وأشار البيت الأبيض أن بنس سيلتقي كذلك بمسؤولين بريطانيين لمناقشة ما وصفه "بتهديد النفوذ الصيني" بما في ذلك نفوذ بكين عبر شبكات اتصالات الجيل الخامس التي تبنيها شركة "هواوي"، والتي حث ترامب حلفاء واشنطن على عدم استخدام تقنياتها تخوفا من المخاطر الأمنية.

وأكد أن نائب الرئيس الأمريكي سينهي جولته بالتوقف في أيرلندا يوم 6 سبتمبر المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتحدث مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار عن الحفاظ على الاستقرار في البلاد عن طريق التمسك باتفاقية الجمعة العظيمة للسلام بين أيرلندا وبريطانيا عام 1998، وكذلك عن تعزيز الفرص التجارية للبلاد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حدد يوم 31 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لمغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بدون.

يذكر أن جولة بنس تبدأ عقب نهاية زيارة ترامب الأوروبية ، حيث سيكون الأخير في فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، على أن يتبعها بزيارات إلى بولندا والدنمارك في الفترة بين 31 أغسطس و3 سبتمبر.