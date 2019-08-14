اتّهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، النواب البريطانيين الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بتواطؤ رهيب مع بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يدفع البلاد باتّجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.

واتّهم جونسون، الاتحاد الأوروبي بالتشدد حيال لندن، لأن بروكسل برأيه تعتبر أن البرلمان البريطاني قادر على وقف مسار بريكست.

وفي سابقة لرئيس وزراء بريطاني رد جونسون على تساؤلات مطروحة من عامة الشعب في بث مباشر على "فيس بوك"، وقال إن "على بروكسل تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق في 31 أكتوبر".

وجاء تصريحات جونسون بعد انتقاد وزير المال البريطاني السابق فيليب هاموند، المقاربة "المدمّرة" التي يعتمدها رئيس الوزراء إزاء المفاوضات، متّهما إياه برفع سقف المطالب إلى حد يستحيل معه تلبيتها وذلك بمطالبته "بسحب كامل" للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في إيرلندا، وقال جونسون: "هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرين على وقف مسار بريكست في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أنهم "لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق في ما يتعلّق باتفاق الانسحاب لانهم لا يزالون يعتقدون أنه يمكن وقف مسار بريكست في البرلمان"، مضيفا: "كلّما طال هذا الأمر أصبحنا أكثر فأكثر مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق". وقال جونسون إنه لا يريد بريكست من دون اتفاق لكن على بروكسل في المقابل تقديم تنازلات لتفادي هذا الأمر، مشيرا إلى أنه "كلّما زادت قناعتهم بأن بريكست يمكن منعه في البرلمان ازدادوا تعنّتا وتمسّكا بموقفهم".

وكان البرلمان البريطاني قد رفض ثلاث مرات اتفاقا ينظّم خروج البلاد من التكتّل أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، واعترض حينها نواب كثر على "شبكة الأمان" المنصوص عليها في الاتفاق، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة إيرلندا.

ولإيرلندا حدود برية مع إيرلندا الشمالية يريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد بريكست، لأسباب منها اقتصادية وأيضا والأهم، للحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الإيرلنديين والموالين لبريطانيا.

وكان وزير المال البريطاني السابق اعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق سيشكّل "خيانة" للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وقال هاموند الذي استقال من منصبه كوزير للمالية قبيل تولي جونسون رئاسة الحكومة خلفا لماي في 24 يوليو الماضي، إن لا تفويض شعبيا أو برلمانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق، معتبرا أن هناك غالبية تريد خروجا منظّما من التكتل.