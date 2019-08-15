أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة، قائدا للواء 13 مشاة، ويرقي إلى رتبة "لواء".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن المادة الثانية من هذا القرار قضت العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

كان نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، جدد في وقت سابق اليوم، ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع تستضيفه للوقوف أمام ما ترتب عليه التمرد الانقلابي للمجلس الانتقالي على مؤسسات الشرعية في العاصمة المؤقتة "عدن".

وأكد الحضرمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أنه من الضروري أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية في اليمنلا "التحالف العربي" الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2019 والذي طالب بضرورة انسحاب المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المواقع التي استولوا عليها خلال الأيام الماضية.

وأكد الحضرمي، ضرورة أن يتم تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة لهذا التمرد الانقلابي وضرورة عودة قوات الحكومة الشرعية لتلك المواقع، مشيرا إلى أنه "يتوجب أيضا إيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة مناطق سيطرتهم بما فيها محافظتي عدن ولحج".